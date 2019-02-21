Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Пушкарева

Представитель прокуратуры попросил Тверской суд Москвы приговорить бывшего главу Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции, к 17 годам лишения свободы, сообщила 21 февраля пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить наказание Игорю Пушкареву по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать государственные должности», — цитирует ее ТАСС.

1 июня 2016 года Пушкарев был задержан правоохранителями и доставлен в Москву. В марте 2017 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении мэра Владивостока Игоря Пушкарева от должности.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 год Игорь Пушкарев получал взятки, общая сумма которых составила 75 млн рублей. Ради этих денег чиновник создавал препятствия для коммерческих организаций с целью не допустить их участия в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Кроме того, близкие родственники градоначальника получили дивиденды в размере 471,7 млн рублей от группы компаний «Востокцемент», которая поставляла материалы МУП «Дороги Владивостока», выигравшему конкурс благодаря содействию Игоря Пушкарева.