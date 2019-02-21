Глава Крыма отстранил заместителя мэра Керчи на время служебной проверки

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отстранил от должности заместителя мэра Керчи Дилявера Мельгазиева на время служебной проверки, вызванной некачественной работой городских служб. Об этом 21 февраля Аксенов сообщил на совещании по проблемным вопросам городского округа, передает ТАСС.

По его словам, в Керчи существует много проблем, среди которых плохая организация работы городского транспорта (из 40 новых автобусов на линии работают только 16), а также некачественная работа по сбору и вывозу бытовых отходов.

7 февраля Аксенов открыл участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки. Его протяженность составила 9 км, а стоимость — 6,141 млрд рублей.