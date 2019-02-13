В Керчи экстренно демонтировали часть колоннады античного двора у горы Митридат
Часть колоннады античного двора у горы Митридат в Керчи рабочие вынуждены были демонтировать из-за опасности обрушения строения. Об этом сообщается на сайте восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.
Основные работы проводились на фрагменте колоннады перистильного двора. Его реконструировали в 1976 году.
«Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также безопасности пребывания людей в его пределах», — говорится в документе.
В настоящее время проводятся подготовительные работы к реставрационным мероприятиям.
Госкомитет по охране культурного населения и Минкультуры Крыма готовы содействовать восстановлению исторических объектов древней Керчи, уточняет телеканал «Звезда».
6 февраля ученые из Марийского госуниверситета нашли монету античного времени у Крымского моста. Вес артефакта составляет 8 г, диаметр — 23 мм.