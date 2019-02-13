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В Керчи экстренно демонтировали часть колоннады античного двора у горы Митридат

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Часть колоннады античного двора у горы Митридат в Керчи рабочие вынуждены были демонтировать из-за опасности обрушения строения. Об этом сообщается на сайте восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Основные работы проводились на фрагменте колоннады перистильного двора. Его реконструировали в 1976 году.

«Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также безопасности пребывания людей в его пределах», — говорится в документе.

В настоящее время проводятся подготовительные работы к реставрационным мероприятиям.

Госкомитет по охране культурного населения и Минкультуры Крыма готовы содействовать восстановлению исторических объектов древней Керчи, уточняет телеканал «Звезда».

6 февраля ученые из Марийского госуниверситета нашли монету античного времени у Крымского моста. Вес артефакта составляет 8 г, диаметр — 23 мм.

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