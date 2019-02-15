Мэра города Иваново избили битой

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов был избит 14 февраля возле собственного дома. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, напал на чиновника с битой, сообщает 15 февраля телеканал РЕН ТВ.

Шарыпов попытался оказать сопротивление и догнать напавшего на него человека, но тому удалось скрыться. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Владимир Шарыпов возглавил Иваново 15 ноября 2016 года, став в возрасте 32 лет самым молодым мэром в истории города.

12 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения битами до смерти сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова в Подмосковье.