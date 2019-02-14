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В Петербурге пассажир избил таксиста и порвал его паспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Санкт-Петербурге мужчина избил и ограбил водителя такси. Пассажира уже задержали, сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля на заправке на Северном проспекте. В машину к 25-летнему таксисту сел мужчина и сразу начал требовать вернуть ему сдачу, хотя поездку он еще не оплатил.

Когда пассажир начал бить водителя, таксист вышел из машины и позвал на помощь работников АЗС.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали хулигана. Выяснилось, что мужчина выкрал паспорт таксиста и разорвал его. Ведется проверка.

Ранее в феврале пассажир попытался задушить таксиста из-за неприязни. Во время поездки он накинул веревку на шею водителю, из-за чего водитель потерял управление и наехал на ограждение.

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