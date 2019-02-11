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Приложение для беспилотных такси с общительным виртуальным водителем создадут в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем разрабатывают Специалисты группы «Автонет» Национальной технологической инициативы, сообщил представитель организации Ярослав Федосеев.

Виртуальный водитель сможет поддержать любую тему для разговора, а при каждой новой поезде, прошлую беседу можно будет продолжить.

В «Автонете» отметили важность такой функции, так как согласно статистике, каждый пятый пассажир такси любит поговорить с водителем.

Авторизоваться в приложении можно будет через соцсети. Таким образом виртуальный водитель получит данные об увлечениях пассажира, местах, которые он посетил, и будет обсуждать только интересные человеку темы.

«Сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе», –– цитирует Федосеева «РИА Новости».

Предполагается, что стоимость поездки на беспилотном такси будет ниже, чем на обычном такси, минимум на 25%. Название приложения пока не разглашается.

10 февраля сообщалось, что в ближайший месяц в Москве запустят первый беспилотный трамвай.

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