В Москве запустят первый беспилотный трамвай

В Москве в ближайшее два месяца начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай. Об этом 10 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что трамвай будет следовать по маршруту № 17 (Останкино–Медведково). Как рассказали журналистам в «Мосгортрансе», на данный момент состав испытывают на площадке депо имени Баумана. Отмечается, что во время движения транспортного средства в кабине будет находиться водитель.

Трамвай был произведен компанией Cognitive Technologies на базе модели «Витязь-М». Как рассказала президент компании Ольга Ускова, в систему управления входят до 20 видеокамер и до 10 радаров. Именно эти устройства позволят системе распознавать людей, машины и другие объекты и препятствия даже во время дождя, тумана или при очень плохом освещении.

На первом этапе контролировать движение транспортного средства будет водитель, но система сможет в двух случаях вмешиваться в его действия. По словам руководителя разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрия Минкина, во-первых, она автоматически затормозит, если распознает на пути какое-либо препятствие, во-вторых, она снизит скорость, если водитель будет слишком быстро ехать на потенциально опасном участке дороги или в плохих погодных условиях.

Однако у проекта существуют и риски. Одной из основных проблем может стать неправильная реакция системы на дорожные препятствия, которые не представляют угрозу, считает советник руководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин. По его словам, система может дать сбой из-за камня или горсти снега, в результате чего трамвай резко затормозит и спровоцирует ДТП. Процент ложных срабатываний системы безопасности эксперты планируют выявить во время тестирования.

Издание отмечает, что партнеры рассчитывают запустить проект уже к 2022 году.

7 февраля сообщалось, что «Российские железные дороги» планируют с 2021 года начать внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК). Первые образцы изготовят и протестируют в течение ближайших двух лет. После этого будет необходимо утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК.