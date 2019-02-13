Прямой эфир

Унитаз XIX века нашли в коммунальной квартире в Петербурге

0
Фото: Instagram/maax_sf
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старинный унитаз, которому может быть больше 100 лет, нашли в коммунальной квартире на улице Марата в Санкт-Петербурге. Установлено, что унитаз был изготовлен в Англии на рубеже XIX–XX веков.

Фото находки разместил в соцсетях житель квартиры по имени Максим. По его словам, конструкция произведена известной фирмой G. Jennings Ltd. Она была основана Джорджем Дженнингсом и просуществовала до 1967 года, сообщает телеканал «78».

Модель, по словам Максима, называется The Pedestal Vase. Такие унитазы можно встретить на фотографиях с английских выставок и аукционов. На унитазе в петербургской коммуналке дизайн попроще, но хорошо читается рельефный узор с вазой и цветами, отмечает очевидец.

В ноябре прошлого года сообщалось, что житель бывшего доходного дома Бака в Санкт-Петербурге, убирая свою квартиру, нашел редкое художественное произведение начала ХХ века. Это стекло с матовым изображением на поверхности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов подписал указ о расселении коммуналок в Санкт-Петербурге
В Петербурге нашли пропавшего с ограды Александровской колонны двуглавого орла

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017