Унитаз XIX века нашли в коммунальной квартире в Петербурге

Старинный унитаз, которому может быть больше 100 лет, нашли в коммунальной квартире на улице Марата в Санкт-Петербурге. Установлено, что унитаз был изготовлен в Англии на рубеже XIX–XX веков.

Фото находки разместил в соцсетях житель квартиры по имени Максим. По его словам, конструкция произведена известной фирмой G. Jennings Ltd. Она была основана Джорджем Дженнингсом и просуществовала до 1967 года, сообщает телеканал «78».

Модель, по словам Максима, называется The Pedestal Vase. Такие унитазы можно встретить на фотографиях с английских выставок и аукционов. На унитазе в петербургской коммуналке дизайн попроще, но хорошо читается рельефный узор с вазой и цветами, отмечает очевидец.

В ноябре прошлого года сообщалось, что житель бывшего доходного дома Бака в Санкт-Петербурге, убирая свою квартиру, нашел редкое художественное произведение начала ХХ века. Это стекло с матовым изображением на поверхности.