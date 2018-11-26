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Житель Петербурга нашел в своей квартире старинное травленое стекло

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Фото: телеканал 78
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Житель бывшего доходного дома Бака в Санкт-Петербурге в ходе уборки своей квартиры обнаружил редкое художественное произведение начала ХХ века. Об этом сообщает телеканал «78».

Историческая находка была сделана в доме 24 на Кирочной улице. Нынешний владелец квартиры, которая когда-то была коммунальной, решил вынести битые стекла, когда обнаружил среди обломков стекло с матовым изображением на поверхности. Благодаря найденному предмету удалось установить фамилию мастера, который когда-то занимался изготовлением матового стекла для всего дома — Анохович.

Нынешний владелец винтажного стекла планирует вставить его в раму и использовать для украшения интерьера, пишет сайт kp.ru. По словам активистов, восстанавливающих историю дома Бака, травленых стекол в Петербурге сохранилось очень мало.

20 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького.

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