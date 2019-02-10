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Пассажир попытался задушить таксиста в Щербинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В подмосковной Щербинке пассажир такси попытался задушить водителя из-за резко возникшей неприязни. Об этом 10 февраля пишет РИАМО со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Инцидент произошел 7 февраля, однако о нем стало известно только сейчас. В полицию сообщили о бегающем по проезжей части мужчине, который звал на помощь. Прибывшие на место правоохранители доставили в отделение таксиста 1976 года рождения и безработного мужчину 1975 года рождения.

Водитель такси заявил, что забрал пассажира вечером в Щербинке. Мужчина сел на заднее сиденье, а через некоторое время внезапно накинул таксисту на шею веревку и пытался задушить. От неожиданности водитель потерял управление, наехал на ограждение, после чего смог оказать сопротивление.

Против нападавшего возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

6 февраля в США водителя одного из сервисов заказа такси приговорили к пожизненному заключению за убийство шести человек и нанесение травм еще двоим. Преступник признал свою вину.

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