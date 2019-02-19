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В Молдавию не пустили журналистов НТВ и «Россия 1»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Красильников
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Молдавские пограничники не пропустили на территорию страны съемочные группы российских телеканалов НТВ и «Россия 1», которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба главы республики.

Как пишет «РИА Новости», администрация Додона категорически осуждает этот инцидент и рассматривает его как «новую провокацию со стороны правительства» и ограничение в доступе журналистов к информации.

Кроме того, действия молдавских пограничников осудил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. «Запрет на въезд в Молдавию является очередным недружественным и демонстративным действием в отношении российских СМИ и журналистов», — цитирует его ТАСС.

Подобный инцидент произошел 28 ноября 2018 года. Обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову не пустили в Молдавию. Пограничная служба обосновала это тем, что журналисты не указали цели визита.

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