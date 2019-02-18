Прямой эфир

В Амстердаме задержали журналистку «Новой газеты»

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву задержали в аэропорту Амстердама в понедельник, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

Редакция сразу же связалась с российским посольством в Нидерландах. В дипмиссии после переговоров с представителями воздушной гавани Схипхол подтвердили, что девушки некоторое время провели в отделении полиции, после чего продолжили свой путь. Конкретных претензий к гражданкам РФ предъявлено не было, пишет «РИА Новости».

Как сообщили в «Новой газете», Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

18 января в аэропорту Нью-Йорка задержали российскую актрису Ирину Уcoк. Поводом стало заявление отца ее дочери. Американец сообщил о похищении девочки после того, как гражданка РФ вместе с ребенком покинула территорию США. При этом мужчина не был вписан в свидетельство о рождении. На время судебного процесса девочку передали родственникам по линии отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова запросит у Каира сведения о задержанных россиянах
Обвиняемого в теракте россиянина признали невменяемым в Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017