В Амстердаме задержали журналистку «Новой газеты»

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву задержали в аэропорту Амстердама в понедельник, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

Редакция сразу же связалась с российским посольством в Нидерландах. В дипмиссии после переговоров с представителями воздушной гавани Схипхол подтвердили, что девушки некоторое время провели в отделении полиции, после чего продолжили свой путь. Конкретных претензий к гражданкам РФ предъявлено не было, пишет «РИА Новости».

Как сообщили в «Новой газете», Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

18 января в аэропорту Нью-Йорка задержали российскую актрису Ирину Уcoк. Поводом стало заявление отца ее дочери. Американец сообщил о похищении девочки после того, как гражданка РФ вместе с ребенком покинула территорию США. При этом мужчина не был вписан в свидетельство о рождении. На время судебного процесса девочку передали родственникам по линии отца.