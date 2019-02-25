На стадии брожения: результаты выборов могут изменить Молдавию

Результаты парламентских выборов в Молдавии могут серьезно изменить внутренний и внешний вектор развития страны, а также способствовать возвращению в Россию незаконно выведенных олигархом Владимиром Плахотнюком 37 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные политики и эксперты. Согласно соцопросам, лидером голосования стала Партия социалистов, которую поддерживает президент республики Игорь Додон. Ее потенциальная победа, скорее всего, приведет к пересмотру курса республики на евроинтеграцию и усилению взаимодействия с ЕАЭС. Окончательные результаты на момент подготовки материала объявлены не были, однако при подсчете 10% бюллетеней лидировали социалисты с 31%. Известно лишь, что предварительная явка на выборах составила 49,07%. Между тем, еще до завершения подсчета голосов основные соперники успели обвинить друг друга в фальсификациях. Однако, по словам наблюдателя от РФ, члена ЦИК РФ Александра Кинева, голосование в Молдавии прошло без серьезных нарушений.

Выборы особого значения

Нынешние выборы имеют для страны особое значение, поскольку по их итогам в республике может наконец появиться союз парламентской и президентской властей. Лидер Молдавии Игорь Додон последние годы активно противостоял прозападному «демократическому» правительству, пытаясь бороться с антироссийскими инициативами и намерениями парламентского большинства любой ценой втянуть республику в Евросоюз и НАТО. Теперь у «промолдавских» сил, как называют себя социалисты, может появиться шанс провести реформы в соответствии со своим видением будущего страны.

Состав парламента формировался на нынешних выборах по новой, смешанной избирательной системе: 50 депутатов боролись за мандаты по партийным спискам, а 51 кандидат пытались занять кресло народного избранника по одномандатным округам. Основная схватка за голоса развернулась между Партией социалистов, правящей Демократической партией Молдовы и блоком ACUM, находящимся одновременно на проевропейских позициях и в оппозиции к демократам. Также, согласно соцопросам, шансы пройти в парламент имеет партия «Шор», названная так по имени ее лидера – миллионера Илана Шора. За социалистов готовы были проголосовать в среднем 35% граждан, 22-25% готовились отдать голоса демократам и примерно столько же - оппозиционерам из ACUM.

Население республики устали от беззаконий действующей власти, поэтому нынешние выборы – крайне важное событие для Молдавии, пояснил «Известиям» депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан.

- Они разграбили страну и разрушили отношения с Россией. Демократы даже испортили отношения с Евросоюзом из-за тех краж, которые произошли в Молдове, особенно в $1 млрд (речь идет об "исчезнувшем" с банковских счетов миллиарде долларов, в результате чего за решетку был отправлен премьер Влад Филат - "Известия"). В конечном итоге даже европейцы разочарованы этой властью. Нужны серьезные изменения в руководстве страны. Только Партия социалистов может обеспечить реальные перемены, наказание виновных в коррупции и всех тех, кто насиловал народ, - сказал молдавский политик.

По словам Владимира Цуркана, социалисты не готовы к коалиции с потенциальными соседями по парламенту, даже если партии не удастся набрать необходимых для самостоятельного формирования правительства голосов. В этом случае Партия социалистов «присмотрится к независимым кандидатам», подытожил парламентарий.

Молдавия – важная для России страна и партнер по евразийскому сотрудничеству, которая стала наблюдателем при ЕАЭС, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий. По его мнению, от результатов выборов зависит будущее отношений Москвы и Кишинева, а также урегулирование приднестровского конфликта.

- С социалистами можно садиться за стол переговоров и находить компромиссы, в том числе по Приднестровью. Прежний парламент отказался от нормального диалога с Россией, даже группы дружбы не взаимодействовали, - отметил Виктор Водолацкий.

Так или иначе, каким будет новый парламент Молдавии, во многом будет зависеть от одномандатных округов. Дело в том, что три основные политические силы страны – социалисты, демократы и ACUM заранее заявили, что не будут вступать в коалиции друг с другом. Тем не менее, наибольшие шансы сформировать правительство имеет именно Партия социалистов, которой для этого будет необходимо привлечь на свою сторону победителей мажоритарных округов.

Подвыборные миллиарды

Буквально за два дня до голосования МВД России обвинила лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в незаконном выводе из РФ 37 млрд рублей. Власти республики тут же назвали это "вмешательством во внутренние дела". Впрочем, не все в Молдавии согласились с такой трактовкой. Любое государство может возбуждать уголовные дела против граждан других стран, если на то имеются веские основания, отметил в беседе с «Известиями» молдавский депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан.

- Почему-то кто-то должен ждать итогов выборов, если есть причины для возбуждения уголовного дела. Никто не обязан ждать, когда начнутся или закончатся выборы, чтобы возбуждать процесс. Говорить о "вмешательстве России" – это выдавать желаемое за действительное, - считает парламентарий.

По словам Виктора Водолацкого, обвинения против Москвы такого рода «уже всем надоели». В разговоре с «Известиями» российский депутат подчеркнул, что подобные заявления следуют, как правило, из тех стран, где «выборы проходят на по американскому сценарию». Он также добавил, что, учитывая шаткость своего положения, Владимир Плахотнюк – самый богатый человек республики и теневой руководитель государства – будет пытаться всеми силами развернуть результат выборов в свою сторону.

Между тем Владимир Плахотнюк был заочно арестован по ходатайству российского СКР еще в 2017 году. Тогда момент ему предъявили обвинение в причастности к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Рената Усатого.

Новый поворот в "деле Плахотнюка" связан с арестом жителя столичного региона Александра Коркина 22 февраля. Его обвинили в незаконном выводе средств из РФ.

МВД посчитало Плахотнюка вероятным лидером преступного сообщества, занимающегося выводом средств по так называемой «молдавской схеме». Другой возможной ключевой фигурой в этой схеме следствие называет молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, в 2017 году приговоренного в Молдавии к 18 годам лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Согласно официальным данным МВД, в 2013-2014 годах участники этого сообщества "по надуманным основаниям и подложным документам" под предлогом продажи валюты перечисляли средства со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета в молдавском банке BC Moldindconbank S.A. и в других иностранных организациях.

По данным следствия, полученные в рублях денежные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности из России было выведено более 37 млрд рублей.

Скорее всего, это означает, что российский банк перечислял деньги в банк в Молдавии, тогда как молдавская сторона свою часть сделки не исполняла, предположил в беседе с «Известиями» управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев. По его словам, обратный перевод в Россию в рамках купли-продажи валюты мог блокироваться молдавскими судами по требованиям тех или иных физических или юридических лиц. В результате судебных решений средства перечислялись на соответствующие счета.

Вероятность возврата по крайней мере части денег в Россию, по оценке Андрея Гусева, существует. Если доказать обоснованность обвинений на международном уровне, то имущество и денежные активы членов группы будут заблокированы, а сами они будут ограничены в перемещениях. В результате средства будут возвращены потерпевшей стороне.

Впервые о схеме по выводу средств из России с помощью взысканий денег в молдавских судах с российских фирм стало известно в 2014 году. По данным следствия, в махинациях участвовали десятки российских и прибалтийских банков, сотни компаний, молдавские судьи и судебные приставы. Одни из главных участников — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Фиксировать признаки «отмывки» достаточно сложно, так как в таких операциях используются реальные договоры и решения судов, пояснил «Известиям» партнер юридической фирмы Duvernoix Legal Александр Арбузов. У сотрудников служб финмониторинга не хватало «нигилизма» по отношению к такой документации — они не видели в официальных документах поводов для подозрения. Теперь соответствующий опыт накоплен, поэтому стало намного сложнее незаконно выводить капитал за границу и намного проще возвращать такие активы, добавил он.