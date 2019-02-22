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Молдавский политик Плахотнюк причастен к выводу из РФ 37 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода средств из России. Речь идет о сумме порядка 37 млрд рублей, заявили в МВД России.

Отмечается, что группировка, состоящая из россиян и граждан Молдавии, действовала в 2013–2014 годах. Ее лидерами были уроженцы Молдавии Плахотнюк и Вячеслав Платон (у обоих также есть российское гражданство).

Деньги перечислялись со счетов подконтрольных членам группировки юридических лиц «по надуманным основаниям и подложным документам на счета банка «Западный» и Русского земельного банка, принадлежащие иностранным организациям. В качестве предлога для операций использовалась продажа валюты.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка, находящегося в международном розыске, в ноябре 2017 года. В январе 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным

Плахотнюк  дважды избирался в парламент и занимал должность вице-спикера. Ведет активный курс на евроинтеграцию Молдавии с предложениями закрепить в конституции страны положение о вступлении в ЕС как стратегический ориентир для страны. Также считается одним из богатейших людей Молдавии.

Платон в 2009-2010 годах был депутатом парламента Молдавии. С 2016 года также находится в международном розыске. Заочно приговорен к 18 годам тюрьмы за экономические преступления.

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