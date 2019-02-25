Демпартия лидирует на выборах в парламент Молдавии по одномандатным округам

Демократическая партия Молдавии получает 19 мест в парламенте по одномандатным округам, социалисты — 15, у блока ACUM будет 11 мест. Об этом сообщает ЦИК республики в понедельник, 25 февраля, после обработки 90% бюллетеней.

При этом по партийным спискам к 4:20 (5:20 мск) социалисты лидируют с 31,70% голосов, у блока ACUM— 25,19%, у демократов — 24,61% голосов, партия «Шор» — 8,60%.

За выборами, прошедшими в воскресенье, 24 февраля, и подсчетом голосов в ходе голосования следили 3 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза.

24 февраля сообщалось, что явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,07%.