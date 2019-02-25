В парламенте Молдавии большинства не будет ни у одной из четырех партий

В парламент Молдавии проходят четыре партии, но ни у кого из них не будет парламентского большинства. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные результаты парламентских выборов.

Подсчет голосов продолжается, но после обработки 80% протоколов голосования социалисты лидируют с 31,51% по партийным спискам, у демократов — 25,34%, избирательный блок Acum набрал 24,6% голосов, партия «Шор» — 8,99%.

При этом две партии, демократы и правая Acum, выступают за евроинтеграцию, а социалисты — за сближение с Россией.

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.