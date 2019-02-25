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Зафиксированные нарушения не повлияли на итоге выборов в Молдавии

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Недостатки и нарушения, зафиксированные в ходе голосования на выборах в молдавский парламент, не оказали существенного результата на итоги выборов. Об этом в понедельник, 25 февраля сообщила руководитель пресс-службы мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи СНГ Мария Долгая.

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По ее словам, на большинстве избирательных участков, где проводился мониторинг, процесс голосования организовали на «достаточно высоком уровне», выборы шли в соответствии с требованиями Кодекса о выборах Молдовы. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило «РИА Новости».

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье, парламентариев избрали на четыре года. Явка избирателей превысила 49%.

Основная борьба развернулась между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, поддерживающим евроинтеграцию. Ранее в понедельник стало известно, что демократы Молдавии получили 19 мест в парламенте по одномандатным округам, социалисты — 15, у блока ACUM будет 11 мест.

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