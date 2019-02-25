Политолог предсказал ухудшение отношений Москвы и Кишинева после выборов

По итогам прошедших 24 февраля выборов в парламент Молдавии не стоит ждать улучшения отношений между Москвой и Кишиневом, рассказал в беседе с «Известиями» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Выборы в парламент Молдавии впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

После обработки 98% протоколов выборов правящая в Молдавии Демократическая партия получает 33 мандата в парламенте республики. Пропрезидентская Партия социалистов получает 34 депутатских места. Далее следуют правый проевропейский блок ACUM — 26 депутатских кресла и партия «Шор» — 8 мандатов, сообщает ТАСС.

Владимир Брутер подчеркнул, что ни одна из партий не набрала необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. При этом, согласно конституции страны, именно парламент является той инстанцией, которая формирует правительство.

«Результаты выборов сами по себе не формируют правительство. Очевидно, что ни у кого на сегодняшний момент нет большинства, которое было бы заявлено в предвыборный период, поэтому нас ожидают сложные переговоры — либо какое-либо правительство меньшинства, либо какое-либо правительство без коалиции», — сказал политолог.

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк победил в одномандатном округе № 17 (Ниспорены-Страшены) с 72,36% голосов.

По мнению Брутера, учитывая обвинения, которые российская юстиция выдвигает в адрес Плахотнюка, отношения между странами по крайней мере никак не улучшатся.

Владимир Плахотнюк — политик, бизнесмен, один из богатейших людей Молдавии. Дважды избирался в парламент и занимал должность вице-спикера. Ведет активный курс на евроинтеграцию Молдавии с предложениями закрепить в конституции страны положение о вступлении в ЕС как стратегический ориентир для страны.

В настоящий момент Плахотнюк объявлен в международный розыск. В России он обвиняется в покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Кроме того, МВД доказало, что Плахотнюк и его подельник Вячеслав Платон создали преступное сообщество, которое в 2013–2014 годах выводило деньги из России. Всего им удалось похитить более 37 млрд рублей.