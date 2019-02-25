Серебряков объяснил свои нелестные слова о России патриотизмом

Народный артист России Алексей Серебряков объяснил свое резонансное высказывание о том, что Россия «разжигает конфликты» в разных регионах мира. При этом культурный деятель подчеркнул, что считает себя патриотом ничуть не меньше тех, «кто об этом орет».

«Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное?» — сказал он в комментарии «РИА Новости».

Артист пояснил, что человеческая жизнь бесценна. К тому же Серебряков назвал себя активным пацифистом, который против войны, отмечает «Газета.ру».

Серебряков, эмигрировавший в Канаду еще в 2012 году, сделал свое заявление 23 февраля во время выступления в Лондоне. Он обрушился с критикой в адрес России, обвинив Москву в якобы причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и африканских странах.

Мнение коллег по цеху относительно слов артиста разделились. Так, актер Алексей Панин согласился с высказыванием, подчеркнув, что «каждый здравомыслящий человек», у которого есть интерес к истории, понимает то, о чем говорил Серебряков.

В свою очередь актер Дмитрий Дюжев посчитал, что подобные заявления не в компетенции Серебрякова, так как он не является политиком. Он добавил, что артисты — «люди из другого цеха и могут только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран».

Серебряков и раньше делал резкие и противоречивые заявления — в частности, в прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость.

Актер известен ролями в фильмах «9 рота», «Обитаемый остров», «Левиафан», «Груз 200» и многих других картинах.