Панин прокомментировал слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин согласился с высказыванием своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ТВЦ.

Панин подчеркнул, что «каждый здравомыслящий человек», у которого есть интерес к истории, понимает то, о чем говорил Серебряков.

«Люди, которые находятся в телевизионном зомбировании СМИ, они и живут как зомби. Но люди, которые интересуются, которые проявляют хоть какой-то интерес к тому, что происходит в реальности… они понимают прекрасно, что происходит на самом деле в стране, в мире», — заключил актер.

23 февраля во время выступления в Лондоне российский актер Алексей Серебряков, эмигрировавший в 2012 году в Канаду, обрушился с критикой на РФ, обвинив Москву в якобы причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и африканских странах.

В ответ на это актер Дмитрий Дюжев сказал, что такие заявления не в компетенции Серебрякова, так как он не является политиком. Дюжев добавил, что артисты — «люди из другого цеха и могут только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран».

Также скандальное заявление прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза. По мнению артиста, для покинувшего РФ Серебрякова самое страшное — это забвение. Артист предложил забыть об актере и не предлагать ему роли в российском кино.

Серебряков и раньше делал резкие и противоречивые заявления — в частности, в прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость.

Актер известен ролями в фильмах «9 рота», «Обитаемый остров», «Левиафан», «Груз 200» и многих других картинах.