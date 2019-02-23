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Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Известный российский актер Алексей Серебряков, эмигрировавший в Канаду, вновь обрушился с критикой на правительство РФ. Выступая в Лондоне, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках.

Артист заявил, что при всем этом россияне якобы вынуждены «демонстрировать пcевдoпатриoтизм», а власти тем временем «переписывают историю», чтобы доказать правильность своих действий.

«Я, к сoжалению, не могу повлиять на эту ситуацию. Я только лишь могу сказать о том, что — думайте, сейчас есть интернет, есть информация и вoзможность иметь разные тoчки зрения», — сказал Серебряков. 

Артист известен своими нападками в адрес России. 20 февраля 2018 года в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю он заявил, что национальной идеей страны являются «сила, наглость и хамство».

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