Милонов ответил Серебрякову на слова о наглости и хамстве россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова, который заявил, что национальная идея России стоит на «силе, наглости и хамстве».

Парламентарий уверен: как к России относишься, так и она относится к тебе. Это справедливо и для любой другой страны.

«Если у этого беглого такие ощущения — это и отражает не приоритеты России, а внутренний мир господина Серебрякова и его алгоритм общения с внешними факторами в нашей стране», — цитирует Милонова «Пятый канал».

Депутат также прокомментировал слова Серебрякова о главном герое фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Актер ранее заявил, что тот проигрывал в споре с мэром только из-за того, что он русский. Американец действовал бы по-другому.

Милонов отметил, что у какого-нибудь живущего от запоя до запоя «пьяного уродца» могут быть такие же подходы, но это не значит, что это подход всей России. Депутат считает, что Серебряков уж очень вжился в депрессивный образ Левиафана и сам стал олицетворять плохое.

Ранее в феврале народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился с актером. Он отметил, что в вопросах хамства многое зависит от родителей, а не от национальности. Также слова Серебрякова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.