Алибасов рассказал о состоянии попавшей в больницу Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его супругу — народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину — госпитализировали с острым инфарктом.

«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки (в больнице. — Ред.)», — сказал Алибасов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, сведения о том, что у его супруги произошел инфаркт, не соответствуют действительности.

Информацию о том, что у 80-летней артистки случился инфаркт, сообщили «Известия» ранее 25 февраля. Ей стало плохо в воскресенье вечером. Она пожаловалась на боли в груди и была экстренно доставлена в больницу. По данным РЕН ТВ, ее поместили в реанимацию.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многим другим.

В 2018 году она вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.