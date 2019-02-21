Жена Башарова официально подала на развод

Жена артиста и телеведущего Марата Башарова — Елизавета — решила официально развестись. Она подала заявление в Бабушкинский мировой суд в Москве.

Копия документа опубликована на сайте kp.ru. В заявлении указано, что судебное заседание начнется 22 февраля в 10:00 по мск.

Елизавета Башарова (в девичестве Шевыркова) решила прилюдно объявить о грядущем расставании 16 февраля. В своем Instagram она написала, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить». Женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить «с этим недугом» ради их семьи. Под недугом она, скорее всего, имела в виду рукоприкладство.

На планы супруги отреагировал и сам Башаров. Артист заверил, что узнал о расставании из СМИ. По словам Башарова, его жена уже месяц отдыхает с сыном и своей подругой за рубежом, а он сам находится в Москве и отсылает им деньги.

В конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. При этом пострадавшая отказывалась фиксировать травмы и подавать заявление на обидчика. Кроме того, в 2017 году она попала в больницу с травмой руки, но также решила не афишировать проблемы.