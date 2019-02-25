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Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

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Фото: commons.wikimedia.org
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Внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере из-за обливания холодной водой на морозе, планирует подать заявление в Следственный комитет на Comedy Woman за шутку о своем предке. 

Документ попал в распоряжение РЕН ТВ. В заявлении, в частности, сказано, что юмористки представили героическую смерть Карбышева под холодными струями воды как что-то смешное и глупое.

Шутка прозвучала еще в 2013 году, однако скандал разгорелся лишь спустя шесть лет — в феврале 2019 года, когда режиссер Никита Михалков показал его на своем YouTube-канале в программе «Бесогон» и назвал участниц передачи овцами.

Позднее Медведева извинилась в своем Instagram. По словам артистки, она была уверена в том, что это вымышленный персонаж. 

В свою очередь пиарщица Медведевой — Ольга Каткова — тоже нашла оправдание шутке артистки. Она заявила, что ее знакомый немец «поднял архивы» и рассказал, что генерала пытали в тот день, когда погода была на улице +2. 

Летом 1941 года тяжелораненый Карбышев оказался в немецком плену. За несколько лет заключения он не согласился на сотрудничество. В феврале 1945 года его, как и некоторых других узников концлагеря Матхаузен, вывели на плац и стали поливать водой на морозе. После пыток советский генерал был убит.

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