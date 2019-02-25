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Торговый павильон горел в одном из ТЦ в Орле

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В Орле в торговом центре «Южный» сгорел один из павильонов. Пожар вспыхнул в ночь на 24 февраля. В этот момент в помещении никого не было, обошлось без пострадавших.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 8 кв. м. Причина случившегося неизвестна. Сумма ущерба устанавливается. По факту пожара проводится дознание.

Ранее сообщалось, что в школе города Большой Камень в Приморье, где 20 февраля родители устроили самосуд над учеником, произошло задымление. Всех учащихся эвакуировали. Позже выяснилось, что дым шел от тлеющего мусора. Эксперты не исключают, что задымление произошло из-за детской шалости.

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