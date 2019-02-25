Шесть землетрясений произошли в Сахалинской области

Сейсмологи зарегистрировали шесть землетрясений в Сахалинской области за выходные. Подземные толчки ощутили жители поселка Онор.

По данным специалистов Сахалинского филиала Единого геофизического центра РАН, эпицентр землетрясения находился в 70 км к юго-западу от Тымовского, он залегал на глубине 4 км. Его магнитуда составила 3,8. В селе Онор землетрясение ощущалось как 2–3 балла, пишет ИА SakhalinMedia.

Еще пять подземных толчков зарегистрированы в районе Курильских островов. Магнитуда самого сильного из них составила 3,8. Эпицентр находился в 270 км от Симушира на глубине 30 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая 24 февраля. Эпицентр находился в 11 км от городского округа Цзыгун.