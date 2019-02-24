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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая

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Фото: TASS/ZUMA
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На юго-западе Китая в провинции Сычуань в воскресенье, 24 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте сейсмологической службы обсерватории Гонконга.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 11 км к северу от городского округа Цзыгун, население которого составляет около 2,7 млн человек. В настоящий момент нет информации о пострадавших.

22 февраля сообщалось, что сейсмологи зафиксировали второе землетрясение в Эквадоре за час. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, эпицентр расположен в 15 км к югу от города Доран. Очаг землетрясения залегал на глубине 82 км.

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