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Украинская журналистка раскритиковала руководство страны и участников майдана

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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS
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Украинская журналистка Светлана Крюкова обвинила участников майдана в пиаре на теме протестов, а власти в умышленном замалчивании преступлений во время акций в Киеве.

В эфире телеканала NewsOne она отметила, что представители власти и участники событий 2014 года в Киеве активно рассказывают о своей «особенной роли» в акциях, однако люди уже не верят, что виновные за убийства на майдане будут наказаны.

«Ребята, направьте свою прыть на эти дела <…> Вот о чем я хочу сказать <…> Когда у власти есть хотя бы маленькая зацепка, чтобы что-то рассказать о расследовании, они начинают варить кашу из топора», –– цитирует ее «РИА Новости».

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По мнению Крюковой, Киев намеренно выводит тему преступлений на майдане из повестки дня.

«Исходя из частоты встреч и основного куратора этой темы, из общей деполитизации этой истории, есть основание предполагать, что тему умышленно замалчивают», — добавила журналистка.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича.

На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, погибли 53 человека.

Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал председатель Верховной рады Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов.

Первая — активисты, которые сами потом во всем признались; вторая — так называемые грузинские снайперы; третья — те, о ком до сих пор мало что известно.

«Эта третья группа, которую скромно Парубий называет «третьей силой», не договаривая, что эта третья группа зашла тайно на майдан и также тайно с этого майдана ушла», — отмечал Захарченко.

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