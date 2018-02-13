Грузинский снайпер назвал имена причастных к убийствам на майдане

Грузинский снайпер Александр Ревазишвили обвинил двух депутатов Верховной рады Украины в причастности к убийствам на майдане в феврале 2014 года, сообщает «РИА Новости».

По его словам, действующий глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский «стрелял из своего автомата короткими очередями», а народный депутат Владимир Парасюк — «из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС». Ревазишвили готов выступить с этими показаниями в суде.

Ранее сообщалось, что снайперов на Украину пригласил советник бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который возглавляет воюющий в Донбассе на стороне Киева «Грузинский легион».