Пять серий с неясным финалом: в КХЛ стартует плей-офф

Сегодня в КХЛ стартует самая интересная часть сезона — плей-офф. Восемь пар начнут выступления в первом раунде Кубка Гагарина. Фавориты есть как в Западной, так и Восточной конференции, в частности, мало кто сомневается в победах ЦСКА, СКА и «Автомобилиста». Но есть и такие серии, где угадать будущего участника второго раунда довольно сложно.

ЗАПАД

ЦСКА–«Витязь»

Действующий финалист Кубка Гагарина в нынешнем сезоне стал еще сильнее. Команда Игоря Никитина лишь в начале сезона допустила пробуксовку, проиграв три матча из шести стартовых. Однако затем армейцы разогнались и провели несколько длинных победных серий, уже к Новому году обеспечив себе задел для победы в регулярном чемпионате. Небольшой спад в январе позволил выйти на первое место СКА, но в итоге на длинной дистанции сильнее оказался ЦСКА. Теперь красно-синие будут пытаться преодолеть главное проклятие КХЛ — действующему победителю «регулярки» еще ни разу не удалось завоевать Кубок Гагарина.

— «Витязь» — хорошо организованная, боевая команда, с сильным нападением, — поделился мнением с «Известиями» вратарь ЦСКА Илья Сорокин. — Там собраны очень мастеровитые игроки, которые не станут отступать. Будет серьезный бой, но мы готовы к плей-офф на 100% — усталости никакой нет.

Главной звездой нынешнего «Витязя» является многолетний партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» Александр Семин. Прошлый сезон двукратный чемпион мира провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Сокол» из родного Красноярска. Решение подмосковного клуба вернуть 34-летнего форварда в КХЛ казалось риском, но он сполна себя оправдал. Семин сыграл одну из ключевых ролей в выходе в плей-офф.

— Александр — мастер с большой буквы, — добавил Илья Сорокин. — Если дать ему время, он спокойно может реализовать любой момент. Конечно, нужно опекать его буквально на каждом сантиметре площадки.

«Витязь» во второй раз в истории вышел в плей-офф. Два года назад подопечные Валерия Белова без вариантов проиграли в четырех матчах будущему обладателю Кубка Гагарина СКА. Причем если в первой встрече клуб из Подольска навязал борьбу петербургской команде (1:3), то в остальных трех играх случился форменный разгром — 2:7, 2:6 и 1:7.

— Не думаю, что сейчас будет повторение таких счетов — тот СКА по своей силе все-таки был где-то в космосе, — сказал «Известиям» президент «Витязя» Михаил Головков. — Поэтому сейчас мы не вспоминаем ту серию и намерены биться с ЦСКА. Шансы есть. Никто в «Витязе» не намерен так просто отдавать армейцам путевку во второй раунд.

СКА–«Спартак»

Еще в январе красно-белые боролись с московским «Динамо» за пятое место в конференции и могли попасть на «Йокерит», с которым удачно играли в регулярном чемпионате. Однако серия неудач в феврале отбросила «Спартак» на седьмое место. Если с «Йокеритом» или занявшим второе место ярославским «Локомотивом» у них еще были шансы побиться за второй раунд, то СКА кажется в этой паре очевидным фаворитом.

— Нам нельзя недооценивать ни одного из соперников по плей-офф, — заявил «Известиям» вратарь СКА Магнус Хелльберг. — В Кубке Гагарина исход любого матча, любой серии может быть непредсказуем. Серия со «Спартаком» — не исключение. У них очень организованная команда.

«Йокерит»–«Динамо»

Противостояние между хельсинкским и московским клубами обещает быть самым непредсказуемым на Западе. «Йокерит» завершил регулярный чемпионат в первой четверке и получил преимущество своей площадки в первых двух и седьмом матче с «Динамо». Бело-голубые набрали ход во второй половине «регулярки», а также имеют хорошую историю встреч с финнами в КХЛ. Они выиграли у «шутов» 11 последних встреч, в том числе четыре в нынешнем сезоне. Совсем недавно «Динамо» принимало «Йокерит» дома и выиграло 4:3. Эта встреча обернулась огромным количеством удалений, драк и дисциплинарных штрафов.

— Однозначно серия с «Йокеритом» получится крайне тяжелой. Я уверен, что характер встреч будет такой же, как в последнем нашем домашнем матче с этой командой, — заявил «Известиям» защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков. — В любом случае, мы настроены победить в первом раунде. Да, у нас была серия поражений в конце «регулярки», но это никак не повлияет на плей-офф. В нашей команде все понимают, чего мы хотим и куда движемся. Будет другая совершенно игра — все будут отдаваться ей целиком.

Четвертую пару на Западе составили ярославский «Локомотив» и ХК «Сочи».

ВОСТОК

«Автомобилист»–«Трактор»

Уральское дерби со стороны кажется предсказуемым, но победитель Восточной конференции старается не впадать в эйфорию. Екатеринбургский «Автомобилист» уверенно занял первое место и теперь ждет встречи с крайне закрытым челябинским «Трактором», который оказался предпоследним по числу заброшенных шайб, но всё равно попал в плей-офф.

— Мы сыграли с «Трактором» в этом сезоне четыре матча и все выиграли, но каждая из встреч получилась упорной, — отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. — Этот соперник играет в закрытый хоккей — в Челябинске сделали ставку на контратаки, ожидая ошибок противника. Взламывать такую команду тяжело очень. Но мы готовимся к предстоящей серии. Плей-офф — это другой турнир, нежели регулярный чемпионат. В Кубке Гагарина чем меньше ошибок ты допустишь, тем больше шансов на успех. Выигрывает не тот, кто больше забьет, а тот, кто меньше пропустит. Этим «Трактор» и опасен. Но думаю, мы правильно подойдем к этой серии и постараемся решить задачу выхода в следующий раунд с минимальным количеством встреч.

«Барыс»–«Торпедо»

Астанинский клуб стал главным открытием нынешнего сезона. С приходом на пост главного тренера Андрея Скабелки и возвращением в команду ее ключевых форвардов прошлых лет — Брэндона Боченски и Дастина Бойда — казахстанский коллектив уверенно и ровно провел весь чемпионат. На финише он вырвал у «Авангарда» победу в дивизионе Чернышева и второе место в конференции. Это дало им попадание на кажущегося простым соперником — на «Торпедо».

Нижегородский клуб весной пережил уход своего многолетнего наставника Петериса Скудры и сокращение бюджета. Сменивший латвийского специалиста Дэвид Немировски не имел опыта работы главным тренером. Вопреки негативным прогнозам волжане блестяще провели осеннюю часть. Длительные серии поражений зимой отбросили их вниз зоны плей-офф, но не помешали попасть туда.

— С «Барысом» будем бороться в первую очередь за счет самоотдачи, — сказал «Известиям» нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Паршин. — Безусловно, мы крайне мотивированы и хотим пройти дальше в серии. Никакой другой задачи, кроме победы, быть не может. Считаю, что наша команда сейчас находится в хорошей игровой форме. Так что приложим все силы и будем бороться за следующий этап.

«Металлург» — «Салават Юлаев»

Уфимский клуб откровенно провалил вторую часть сезона и кажется лакомым кусочком для любого из соперников по плей-офф. Казалось, что победитель гонки за третье место на Востоке между «Металлургом», «Авангардом» и «Ак Барсом», попав на «Салават», автоматически забронирует место во втором раунде. Однако в «Магнитке» не впадают в эйфорию.

— Мы очень серьезно относимся к любому сопернику и не считаем, что попадание на «Салават» облегчает задачу, — пояснил «Известиям» нападающий магнитогорского клуба Деннис Расмуссен. — У этой команды есть отличный вратарь Юха Метсола и сильная группа нападающих — таких как Линус Умарк и Александр Кадейкин. Поэтому мы подходим с максимальным настроем к этой серии.

«Авангард» — «Ак Барс»

Самая непредсказуемая пара во всем первом раунде. Действующий обладатель Кубка Гагарина не так ярко провел «регулярку», как в прошлый раз, но «Ак Барс» уже не раз демонстрировал способность выйти на пик формы к плей-офф. «Авангард» пережил очень непростой сезон из-за внезапного переезда из родного Омска в Балашиху. Тем не менее «ястребам» удалось максимально качественно адаптироваться к системе игры своего главного тренера Боба Хартли, и в случае победы над казанским клубом они будут считаться одними из главных фаворитов турнира.

— У нас подобрался сильный коллектив — у всех игроков, тренеров и руководителей имеются самые высокие амбиции в плей-офф, — сказал «Известиям» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — Мы стремимся выигрывать в каждом матче, несмотря на то что на Востоке очень равные по качеству команды. Будут очень сложные игры, но у нас есть понимание, что мы хотим в Кубке Гагарина и как этого добиться. Мы настроены только на победу.

Все серии будут длиться до четырех побед одной из команд. Каждое из противостояний может растянуться до семи встреч.