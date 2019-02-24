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«ЦСКА — главный претендент на победу в нынешнем сезоне»

Лучший бомбардир рижского «Динамо» Линус Виделль — о фаворитах Кубка Гагарина и причинах непопадания латвийского клуба в плей-офф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рижское «Динамо» не смогло пройти в плей-офф КХЛ, хотя шансы сохранялись до последнего матча регулярного чемпионата. Тем не менее, этот сезон один из самых малобюджетных клубов лиги может занести себе в актив. Его прогрессу способствовало приобретение минувшим летом шведского нападающего Линуса Виделля, финалиста Восточной конференции предыдущего Кубка Гагарина в составе челябинского «Трактора». После пятничного поражения от ЦСКА (0:3) четвертый снайпер «регулярки» (26 голов в 49 матчах) дал интервью «Известиям». Линус Виделль рассказал о том, почему прошедший сезон был не очень удачным для рижан, и прокомментировал окончание своего контракта с латвийским клубом. 

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— Что помешало вашей команде пройти в плей-офф?

— Я не думаю, что мы проиграли плей-офф в матче с ЦСКА. Нам помешала совокупность мелочей в течение всего сезона, которые и показали разницу между нашей командой и командами, которые прошли дальше. В отдельных матчах нам, безусловно, нужно было набирать больше очков, чем в итоге удалось. У нас было несколько игр с ничейным счетом, которые мы могли довести до победного результата. Кроме того, иногда мы теряли победу на последних минутах. И если всё это сложить, то получилось, увы, так, что мы не смогли пройти в плей-офф.

— В начале февраля вы неожиданно проиграли минскому «Динамо» и «Словану», этих очков вам не хватило для участия в плей-офф. Что произошло в тех встречах?

— Те игры мы сыграли очень плохо. Мы выходили на лед неуверенно, и это выглядело так, как будто у нас недостаточно энергии. Мы не смогли собраться, а минское «Динамо» и братиславский «Слован» играли лучше. Конечно, недопустимо показывать такую игру в конце сезона, когда идет борьба за попадание в плей-офф.

— В следующем сезоне ваша команда способна снова побороться за выход в Кубок Гагарина?

— Конечно, у Риги есть все шансы туда попасть. Надо показывать свою игру, работать над недостатками и улучшать некоторые игровые моменты. Несмотря на то, что мы не прошли в плей-офф, хочу сказать, что команда сделала большой шаг вперед в этом сезоне. Вспомните, в прошлом чемпионате «Динамо» было на последнем месте в Западной конференции. А в этом мы до последней игры имели все шансы на плей-офф. Я думаю, что мы были в некоторых моментах даже лучше ЦСКА. И если бы мы забили гол первыми и воспользовались всеми голевыми моментами, то смогли бы попасть в плей-офф.

— У вас заканчивается контракт с «Динамо». Вы останетесь в Риге?

— По поводу контракта пока не могу ничего сказать. Мы не обсуждали с Ригой этот вопрос до сих пор. Пока новый контракт не подписан. Посмотрим, как пойдут дела дальше. В настоящее время нет конкретного решения.

— Что ждете от плей-офф, который теперь будете смотреть в качестве зрителя?

— Я думаю, что ЦСКА — главный претендент на победу в нынешнем сезоне. Хотя они против нас показали не лучшую игру. Тем не менее, ЦСКА — клуб номер один в КХЛ. Команда взяла верх над СКА в регулярном чемпионате и смогла завершить его на первом месте. Это о многом говорит.

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