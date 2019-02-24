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ВГТРК назвала возможные цели ракеты «Циркон» в США в случае угрозы для РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Государственный телеканал «Россия-1», который является частью ВГТРК, назвал в программе «Вести недели» военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Об этом 24 февраля сообщает «РИА Новости».

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Среди целей названы: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

В эфире «Вести недели» также подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон».

21 февраля контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о неуязвимости гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон». Эксперт отметил, что если оснастить «Цирконами» по два-три российских корабля в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, то они смогут «гарантированно поразить» командные центры в США.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.

Во время этого же выступления лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной развивать скорость полета до 9 махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

20 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США не находятся в предвоенном состоянии, хотя тревожные моменты есть.

В середине октября Владимир Путин заявил, что антироссийская риторика и попытки оказать давление на РФ являются результатом внутриполитической борьбы, в том числе в США и Великобритании.

По мнению российского лидера, для того чтобы ситуация в отношениях с рядом стран изменилась, необходимо дождаться урегулирования внутренних кризисов в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Путин отметил, что Москва готова к налаживанию диалога в любой момент.

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