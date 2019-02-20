В МИДе исключили «предвоенное состояние» отношений России и США

Отношения России и США не находятся в предвоенном состоянии, хотя тревожные моменты есть, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас в против Москвы ведется самая настоящая психологическая война, которая формирует определенный настрой и ментально раздвигает границы допустимого для западных стран.

«По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент», — заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Нынешняя ситуация, по словам замминистра, привела к тому, что по некоторым направлениям российско-американские отношения практически зашли в тупик. Но даже несмотря на это, отметил он, Москва работает над развитием собственной позиции и наполнением ее конкретикой. Так, за прошлый год и уже в текущем РФ передала США ряд конкретных идей и предложений, которые позволили бы выйти из нынешнего кризиса, добавил Рябков.

В середине октября президент Владимир Путин заявил, что атироссийская риторика и попытки оказать давление на Россию являются результатом внутриполитической борьбы, в том числе в США и Великобритании.

По его российского лидера, для того чтобы ситуация в отношениях с рядом стран изменилась, необходимо дождаться урегулирования внутренних кризисов в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Путин отметил, что Москва готова к налаживанию диалога в любой момент.