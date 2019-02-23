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В США издевавшаяся над детьми пара признала свою вину

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Фото: REUTERS/Watchara Phomicinda /The Press -Enterprise
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В американском штате Калифорния родители, которых арестовали за пытки и жестокое обращение со своими 12 детьми, признали вину. Об этом 23 февраля сообщил телеканал NBC.

Дэвид и Луиз Турпин избивали и морили голодом своих сыновей и дочерей в возрасте от двух до 29 лет. Это не коснулось только самого младшего ребенка. Паре грозит пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения только после 25 лет в тюрьме.

Супругов задержали после того, как их 17-летняя дочь сбежала из дома и позвонила в службу спасения. Полиция обнаружила в доме 12 детей, которые были связаны или прикованы к кровати. Все они были голодными, грязными и сильно истощенными.

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