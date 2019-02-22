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Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Надежду Куликову, которая оставила шестилетнего сына на ночь в парке «Лосиный Остров». Об этом 22 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

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Следствие обосновало необходимость арестовать мать тем, чтобы она не смогла скрыться или оказать давление на сына с целью изменения им показаний.

Адвокат женщины усомнилась, что Куликова могла желать плохого своему ребенку. «Она находится в шоковом состоянии и не отдает отчет в том, что говорит. Я против того, чтобы мою клиентку арестовывали», — сказала адвокат.

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы накануне ребенок сбежал в парке «Лосиный Остров» и она всю ночь его искала, но безуспешно. Позднее шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем ребенка обнаружил один из автомобилистов.

По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ей предъявлено обвинение.

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