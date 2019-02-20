СМИ узнали тайну семьи найденного у МКАДа мальчика с мешком на голове

Мать шестилетнего ребенка, найденного у МКАДа с мешком на голове, несколько лет назад пережила развод. Ее бывший супруг рассказал журналистам, что их союз распался из-за того, что мальчик оказался не его сыном.

«Когда мальчишке исполнился год, мне показалось, что он не похож на меня. Для очистки совести я сделал два теста ДНК», — сказал бывший супруг в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что его опасения подтвердились, и биологическим отцом оказался их знакомый. После этого мужчина никаких контактов с бывшей супругой и мальчиком не поддерживал. По словам близких матери ребенка, она тяжело переживала развод, поэтому и могла быть несдержанной по отношению к сыну.

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы накануне ребенок сбежал в парке «Лосиный остров» и она сама всю ночь его искала, но безуспешно. Позднее шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем ребенка обнаружил один из автомобилистов.

По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Вскоре должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.