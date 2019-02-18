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Задержана мать ребенка, найденного у МКАДа с пакетом на голове

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Фото: РЕН ТВ
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Правоохранители задержали мать мальчика, которого утром 18 февраля водители обнаружили недалеко от МКАДа, когда он шел по обочине дороги с мешком на голове и обмотанный скотчем.

«Ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка мать последнего задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — сказала представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Известно, что ребенок всю ночь пробыл один на территории заповедника «Лосиный остров». Мать заявила о пропаже сына лишь утром 18 февраля. Она рассказала, что сама всю ночь искала сбежавшего мальчика, но заблудилась.

Ребенок же считает, что родительница специально оставила его в лесу, так как разозлилась, что он чуть не утопил собаку. По словам мальчика, мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Сама мать версию с пакетом в качестве наказания категорически отрицает.

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