Родитель покинул место: в Омске мать бросила четверых детей и пропала

В Омске многодетная мать-одиночка предоставила заботу о своих четверых детях государству, написав записку, что воспитывать их не в состоянии, и скрылась. Младшая двухлетняя дочь, оставшаяся дома одна, выбралась через открытое окно и упала со второго этажа в снег. Как ребенок чудом избежал гибели, куда делись остальные дети и что толкнуло многодетную мать на такой поступок — разбирались «Известия».

Голышом в сугроб

21-летний омский студент Руслан Боргуль возвращался поздним вечером домой с тренировки. Подходя к своему подъезду, услышал детский плач. Обернулся и увидел практически раздетую маленькую девочку, которая стояла босыми ногами в снегу. По оставленным ею следам он понял, что ребенок выпал из окна и только что вылез из сугроба. Позже Руслан Боргуль признается: это просто чудо, что он смог заметить малышку. Время было позднее, темно, прохожих мало. У нее были все шансы просто замерзнуть в снегу.

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Молодой человек мгновенно схватил ребенка, отряхнул от снега, укутал в куртку и помчался к себе в квартиру. Дома девушка Руслана малышку отогрела, напоила теплым молоком, а сам спаситель помчался на розыски родителей. Спасенная девочка говорить еще не умеет, да и понимает происходящее с трудом. Ни о родителях, ни о квартире, в которой жила, она ничего рассказать не могла.

«Я определил, что девочка упала из окна второго этажа, зашел в подъезд, поднялся. Дверь в квартиру была открыта, постучал, ответа не последовало, — вспоминает Руслан. — Толкнул дверь, зашел в жилище, но там никого не оказалось».

На шум вышла соседка, которая пояснила: в эту квартиру недавно заселилась семья. Видимо, просто взрослые вышли по своим делам, оставив малышку. Но на самом деле всё оказалась куда более трагично. Перед тем, как начать поиск родителей, Руслан вызвал полицию и скорую помощь. Приехавшие по вызову стражи правопорядка обнаружили на столе в квартире записку от матери девочки. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе УМВД РФ по Омской области, в ней 28-летняя женщина написала, что отказываемся от воспитания детей и передает их на попечение государства. Рядом с бумажкой лежал пакет документов — всего у молодой матери их оказалось четверо.

Побег из семьи

У спасенной девочки есть еще три сестры. Они практически погодки — 2012, 2014 и 2015 годов рождения. Дети находятся в легочно-туберкулезном санатории. Туда на лечение их отвезла мать, так как ее сожитель болел открытой формой туберкулеза и мог заразить детей.

«Дети прошли курс лечения, так как у них был контакт с больным. Носителями заболевания они не являются. Сейчас они оставлены на второй курс восстановительного лечения. Пока не решится вопрос с их дальнейшей судьбой, дети будут находиться здесь», — уточнили в министерстве здравоохранения Омской области.

Многодетная семья переехала в Прииртышье из Нижегородской области, поселилась в Марьяновском районе. Но задерживаться в деревне не стали, перебрались в Омск. После того как история с ребенком в сугробе получила огласку, выяснилось, что некоторые заочно знакомы с матерью-кукушкой. Девушка неоднократно просила о помощи в соцсетях, обращалась во всевозможные благотворительные организации. Говорила, что положение плачевное, работать некому, ведь гражданский муж в больнице, единственный доход — детские пособия. Переселенка просила помочь одеждой, продуктами и даже предметами обихода — посудой, шторами.

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При взгляде на ее интернет-страницу в популярной социальной сети, не скажешь, что Алена — мать-кукушка. Множество фотографий детей, милые подписи к ним. Настораживает одно — девушка, судя по содержанию ее страницы, похоже, увлеклась какой-то нетрадиционной религией. Вполне возможно, побег из семьи был спланированным.

По словам клинического психолога Михаила Владимирского, не совсем обычно в этой ситуации то, что детей бросила именно многодетная мать. Чаще всего так поступают молодые мамы из-за нежелания отказываться от прежнего, свободного образа жизни. Для многодетных характерны совсем иные мотивы.

«Многодетность, как правило, обозначает две вещи — бедность и постоянную занятость детскими проблемами. В отсутствие помощи мужа, денег человек может просто сломаться. Материнский инстинкт силен, но в данном случае усталость от жизненных тягот очевидно пересилила привязанность к детям, и человек признался, расписался в том, что не справился с ролью матери, — добавляет Михаил Владимирский. — Можно предполагать, что у этой женщины есть неспособность разумно планировать свою жизнь, импульсивность в принятии важных решений. В нейропсихологии это объясняется функциональной недостаточностью лобных долей мозга. В данном случае мы имеем дело с характерным для «лобных» пациентов импульсивным поступком, но к нему привела предшествовавшая цепь столь же импульсивных решений и поступков и, как их результат, — беспросветно тяжелая жизнь. Человек, очевидно, не справился с ней, ей не хватило сил, она не видела в будущем позитивных перспектив».

Некоторые специалисты считают, что в подобных ситуациях детям без матери будет даже лучше, ведь такие женщины не способны нести ответственность не только за своих чад, но и за себя.

«Когда женщина рожает не одного, а четверых детей, задумайтесь: на кого она надеется? — говорит врач-психотерапевт Луцина Лукьянова. — На государство, на мужчин, на кого угодно — только не на себя. Она в ожидании — помогите мне, подскажите мне. Такая женщина не может быть счастливой, и уж тем более не сделает счастливым своих детей — ее эмоциональный интеллект не развит, она эмоционально холодна».

Следственным комитетом РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Деяние это относится к категории небольшой тяжести, поэтому и максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до одного года.

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Роды за гаражами

Региональные специалисты по опеке и попечительству в один голос говорят — подобные примеры такого нечеловеческого обращения с детьми весьма редки. Однако похожий случай омские правоохранители расследовали прошедшим летом. 34-летняя омичка за гаражами родила дочь, там же ее и бросила. Полицейские роженицу нашли быстро. Выяснилось, что у женщины есть еще двое детей. Более гуманным, на ее взгляд, способом от новорожденного ребенка решила избавиться другая омичка, которую минувшей осенью приговорили к штрафу за продажу дочки. 24-летняя девушка, родив совершенно здорового ребенка, решила продать его учительнице из Санкт-Петербурга. Свой поступок она объяснила тяжелым материальным положением.

Ежегодно в омский дом малютки, где содержатся дети от 0 до 3 лет, поступает порядка 40 детей. Специалисты отмечают, что отказываются от детей, как правило, родители социально необеспеченные. Немало младенцев, родившихся с патологией. У таких, к сожалению, практически нет шансов быть устроенными в приемную семью. Основная же причина, по которым госорганы сами лишают родителей прав (более 80%), — невыполнение обязанностей, в том числе и по уплате алиментов.

«Защита прав и интересов детей в случае лишения или ограничения родительских прав, признания родителей больными или недееспособными, их длительного отсутствия, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, возлагается на органы опеки и попечительства, — поясняет уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка Елизавета Степкина. — Органы опеки и попечительства ведут учет таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств, избирают формы устройства детей».

Что будет с девочками, пока сказать сложно. Местонахождение их матери до сих пор неизвестно, хотя обычно правоохранители в таких ситуациях матерей-кукушек находят быстро. Телефон женщины выключен, работает лишь голосовая почта, значит, ее связь с внешним миром не потеряна, и вполне вероятно, она наблюдает за происходящим со стороны.