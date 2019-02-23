Суд Кирова арестовал бросившую умирать в квартире 3-летнюю дочь женщину

В Кирове арестована мать, оставившая трехлетнюю дочь дома на несколько дней. Тело ребенка, погибшего от обезвоживания, обнаружили 20 февраля.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кировской области, женщине предъявили обвинения по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Инцидент произошел в доме на улице Щорса. Как пишет Sputnik, 21-летняя Мария воспитывала дочь одна. Девушка решила «отдохнуть» и несколько дней не появлялась дома, заперев малышку в квартире без еды и воды.

Тело девочки обнаружила ее бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти могло стать обезвоживание.

Проведенная полицией проверка показала, что ребенок жил с матерью в условиях антисанитарии. Сейчас следствие устанавливает все детали и мотивы действий женщины.

Кроме того, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении сотрудников органов профилактики и учреждений здравоохранения, которые прекратили вести контроль за ребенком в 2016 году.

Отец погибшей девочки рассказал, что не живет в Кирове с семьей с 2016 года. На просьбу увидеться с дочерью бывшая супруга отказала, заявив, что у нее все нормально.

«Я не знаю, может это у нее компания была такая, но раньше не было такого. Она хозяйственная, она дома постоянно сидела, ну там подруги к ней приходили, но не было такого, чтоб она шлялась по клубам, пропадала, дома не ночевала», — приводит его слова телеканал «360».

Несколько дней назад в Москве произошел еще один резонансный случай. На обочине МКАДа был обнаружен ребенок с мешком на голове. По словам мальчика, его оставила в лесу связанным мать.