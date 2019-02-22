Прямой эфир

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Хью Джекман был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную роль супергероя, пишет портал IGN.

Внимание, Росомаха: Хью Джекман с когтями и без
Лучшие роли австралийского супергероя

Наряду с Джекманом, сыгравшим в фильмах Marvel Росомаху, рекорд установил и Патрик Стюарт, который на протяжении 16 лет и 228 дней играл профессора Чарльза Ксавьера.

Имена актеров появятся в книге в 2020 году. Именно тогда выйдет обновленное издание.

По словам Джекмана, он всегда мечтал установить какой-нибудь рекорд, а в детстве даже пытался с братом сыграть самую продолжительную игру в бадминтон.

Первый фильм о супергероях людях-X вышел в 2000 году.

В 2017 году вышла картина про Росомаху — «Логан».

18 января сообщалось, что эпизод мультфильма «Маша и Медведь» установил рекорд Гиннесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана
Холодец в Московской области может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017