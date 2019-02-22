Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

Актер Хью Джекман был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную роль супергероя, пишет портал IGN.

Наряду с Джекманом, сыгравшим в фильмах Marvel Росомаху, рекорд установил и Патрик Стюарт, который на протяжении 16 лет и 228 дней играл профессора Чарльза Ксавьера.

Имена актеров появятся в книге в 2020 году. Именно тогда выйдет обновленное издание.

По словам Джекмана, он всегда мечтал установить какой-нибудь рекорд, а в детстве даже пытался с братом сыграть самую продолжительную игру в бадминтон.

Первый фильм о супергероях людях-X вышел в 2000 году.

В 2017 году вышла картина про Росомаху — «Логан».

18 января сообщалось, что эпизод мультфильма «Маша и Медведь» установил рекорд Гиннесса.