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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Роструде напомнили о том, что 22 февраля станет сокращенным рабочим днем из-за празднования Дня защитника Отечества, сообщает «РИА Новости».

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в феврале не будет дополнительных выходных дней, потому что выходной 23 февраля переносится на 10 мая.

21 февраля стало известно, что российские мужчины хотят получить в подарок на 23 Февраля. Согласно опросу, более четверти мужчин желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы, а на третьем месте в рейтинге презентов — автомобили.

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