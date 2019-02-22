Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

В Роструде напомнили о том, что 22 февраля станет сокращенным рабочим днем из-за празднования Дня защитника Отечества, сообщает «РИА Новости».

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в феврале не будет дополнительных выходных дней, потому что выходной 23 февраля переносится на 10 мая.

21 февраля стало известно, что российские мужчины хотят получить в подарок на 23 Февраля. Согласно опросу, более четверти мужчин желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы, а на третьем месте в рейтинге презентов — автомобили.