День защитника Отечества: интересный факт об истории праздника, как отдыхаем 23 февраля 2023 года

В четверг, 23 февраля 2023 года, в России отмечается День защитника Отечества. Праздник носит статус государственного и является выходным днем.

Зародился праздник в СССР, звучал как День Советской Армии и Военно-морского флота. Россия сохранила дату празднования.

В этот день принято поздравлять военнослужащих — как действующих, так и запаса. В 2023 году в особенности будут чествовать участников специальной военной операции, которые защищают мирных жителей и освобождают новые регионы России.

Неофициально 23 февраля считается мужским днем: женская часть коллективов поздравляет мужскую, женщины поздравляют своих сыновей, отцов, парней и мужей, братьев, дедушек, дядь. Принято желать здоровья и счастья, а также дарить подарки.

С 23 по 26 февраля (воскресенье) включительно в России будут выходные.

23 февраля: интересный факт о дате празднования

Дата празднования Дня защитника Отечества была выбрана случайно. Об этом «Известиям» рассказали в Российском государственном военном архиве. Именно там хранятся все связанные с этим исторические документы.

Несмотря на то что сама Красная армия создана в январе 1918 года, ее первую годовщину решили отмечать 17 февраля — в этот день граждане дарили подарки красноармейцам. Однако в 1919 году это был понедельник, поэтому празднование перенесли на ближайший выходной — 23 февраля.

По словам заместителя директора архива Владимира Коротаева, считается, что день Красной армии посвящен победе над немецкими войсками под Нарвой и Псковом, при этом на деле никаких значимых событий в это время на фронте не происходило. Более того, фактически красногвардейцы начали активно участвовать в боевых действиях лишь спустя несколько месяцев.

Значимую роль в формировании такого представления сыграла статья газеты «Известия», опубликованная в 1938 году. В ней говорилось, что день отпора немецким войскам под Нарвой и Псковом стал днем юбилея Красной армии. Позднее эти слова публиковались в советских учебниках истории и во многих научных работах.

Подробнее — в эксклюзивном материале: Приказано отмечать: как «Известия» спасли 23 февраля.