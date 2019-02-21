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Зрителей возмутила танцующая матка в программе Елены Малышевой

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Фото: youtube.com
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В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» показали выступление актрисы Светланы Галки в костюме матки. Фрагмент выпуска доступен на сайте Первого канала.

Актриса спела об устройстве женской половой системы и любви к детям. На это обратили внимание пользователи сети. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления говорят о «сумасшествии» телеведущей. Другие вспомнили советскую телеведущую Юлию Белянчикову, которая вела программу «Здоровье».

«Вот такая скромная, интеллигентная и образованная Юлия Белянчикова была любимицей всех советских телезрителей. Сравнение с нынешней клоунадой даже оскорбляет ее светлую память...» — написала одна из пользовательниц.

Помимо этого некоторые комментаторы предложили отправить такой номер на конкурс «Евровидение».

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что суд оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тыс. рублей. Причиной стало грубое нарушение лицензионных требований по пластической хирургии, а также отсутствие ряда необходимых медицинских изделий.

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