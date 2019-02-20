Опрос показал доверие большинства россиян патриарху Кириллу

Рейтинг доверия россиян к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 2017 года увеличился на 5% и сегодня составляет 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно исследованию, среди доверяющих патриарху больше женщин, людей старшего возраста и сельских жителей.

В целом за последние два года доверие россиян к Русской православной церкви (РПЦ) выросло с 62% до 66%, причем наибольший рост отмечается у людей старше 46 лет.

Как правило, о своем недоверии к РПЦ заявляют люди, которые не относят себя к верующим, и принадлежащие возрастной категории от 18 до 30 лет.

По словам экспертов, за последние семь лет отношение россиян к Русской православной церкви (РПЦ) изменилось в лучшую сторону у 13% россиян. 67% опрошенных заявили, что их отношение к РПЦ не изменилось.

Опрос проводился 3 февраля 2019 года среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 53 субъектах.

Ранее в феврале специалисты выяснили отношение детей к школе.