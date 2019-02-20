Прямой эфир

Опрос показал доверие большинства россиян патриарху Кириллу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг доверия россиян к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 2017 года увеличился на 5% и сегодня составляет 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно исследованию, среди доверяющих патриарху больше женщин, людей старшего возраста и сельских жителей. 

«Для православного самосознания это очень важный сигнал»
РПЦ отмечает 10 лет со дня интронизации патриарха Кирилла

В целом за последние два года доверие россиян к Русской православной церкви (РПЦ) выросло с 62% до 66%, причем наибольший рост отмечается у людей старше 46 лет.

Как правило, о своем недоверии к РПЦ заявляют люди, которые не относят себя к верующим, и принадлежащие возрастной категории от 18 до 30 лет.

По словам экспертов, за последние семь лет отношение россиян к Русской православной церкви (РПЦ) изменилось в лучшую сторону у 13% россиян. 67% опрошенных заявили, что их отношение к РПЦ не изменилось.

Опрос проводился 3 февраля 2019 года среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 53 субъектах.

Ранее в феврале специалисты выяснили отношение детей к школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал слова Путина о защите прав верующих
Глава РПЦ рассказал о «каноническом сумбуре» в «новой церкви» Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017