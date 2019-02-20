Ярмарка с экскурсиями для туристов начнет работу в Севастополе

В Севастополе появятся торговые места с предложениями экскурсий. «Туристическая ярмарка» будет работать с 15 апреля по 31 октября.

По данным главного управления розничной торговли и лицензирования Севастополя, в центре города предусмотрено десять мест для ярмарки. Пять конструкций разместятся на площади Нахимова, три — на набережной Корнилова, две — на площади Лазарева. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Предложения экскурсий объединили в туристическую ярмарку в 2018 году. Для торговых объектов ввели обязательный стиль оформления.