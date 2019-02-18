Фрагменты первых жилых домов Севастополя обнаружили археологи

На месте раскопок четвертого бастиона — одного из ключевых укреплений Севастополя в годы Крымской войны — нашли фрагменты стен первых жилых домов этого города. Они относятся к 1780-м годам. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся части стен, помещений и вымостки дворов. Под одной из стен есть даже закладная монета Екатерины II, которая датирует начало строительства.

По словам главы экспедиции, ведущего научного сотрудника Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергея Соловьева, находка городской застройки, которая велась еще до Крымской войны, стала большой неожиданностью для специалистов. Найденные дома были частично разобраны в 1830-х годах, когда строились оборонительные сооружения. Сверху они были почти полностью засыпаны, поэтому и сохранились в хорошем виде.

Историки выяснили, что первая застройка Севастополя была довольно плотной, рядом нашли следы от виноградников и даже фрагменты водопровода. Он был выбит в скале и заложен сверху плитами. После войны система восстанавливалась, туда укладывали специальные керамические трубы. Водопровод шел в город по склону балки, которая тянется с юго-западной части бастионной возвышенности.

ИА «Крыминформ» уточняет, что датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день, согласно указу Екатерины, который был издан после присоединения Крыма к России, в городе заложили первую каменную постройку.

Ранее сообщалось, что в 2018 году во время строительства в Севастополе были найдены 73 объекта археологии. Закон предписывает проводить археологическую экспертизу перед началом строительства.