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Более 70 объектов культурного наследия выявили в Севастополе в 2018 году

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Строительство в Севастополе за 2018 год позволило выявить археологические памятники. Всего удалось обнаружить 73 объекта.

Закон предписывает проводить археологическую экспертизу перед началом строительства. По данным управления охраны объектов культурного наследия Севастополя, при 171 экспертизе удалось выявить 73 объекта культурного наследия, которые являются памятниками археологии. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В Севнаследии также отмечают, что среди новых выявленных объектов нет памятников монументального искусства. Работу в этом направлении чиновники хотят усилить с общественными организациями.

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