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В Египте объявят о новом археологическом открытии

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Министерство по делам памятников древности Египта намерено объявить о новом археологическом открытии 8 декабря. Об этом заявил глава Высшего совета по делам памятников древности Мустафа Визари.

Чиновник отметил, что открытия и достижения министерства побуждают некоторых распространять сфабрикованные слухи, а также видео и фотографии о памятниках Египта, чтобы испортить гражданам радость от новых открытий, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал MBC.

Заявление было сделано на фоне разгорающегося скандала вокруг некоего видео интимного характера, которое иностранная пара сняла на вершине одной из великих пирамид Гизы недалеко от Каира. Его распространили через социальные сети.

27 ноября министерство сообщило, что египетские археологи, проводя раскопки в районе Дахшур в окрестностях Каира, обнаружили восемь погребений с саркофагами и мумиями.

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