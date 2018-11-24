Прямой эфир

В Египте ученые обнаружили гробницу XIII века до н.э.

0
Фото: TASS/DPA/Fayed El-Geziry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Египте ученые обнаружили гробницу, относящуюся к XIII веку до н.э. Захоронение, сделанное во времена фараонов XIX династии, нашли близ города Луксор на юге страны, сообщил в субботу, 24 ноября, ТАСС.

Заполярная археология: какие тайны хранят воды Земли Франца-Иосифа
Российские ученые впервые провели подводные исследования в арктических условиях

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что усыпальница, покрытая иероглифами и разноцветными фресками, принадлежала одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу по имени Фаорхатеп. В ней были найдены два саркофага с мумиями, а также другие артефакты времен фараонов, включая несколько свитков папирусов и свыше тысячи фаянсовых статуэток, символизирующих различные древнеегипетские божества.

Фараоны XIX династии правили в Древнем Египте в период с 1292 по 1186 год до н.э. Раскопки в данном месте велись с марта этого года специалистами, работающими под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта.

В начале октября археологи обнаружили под Каиром крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504–2347 гг. до н.э.). По предварительным данным, хозяином захоронения мог быть поверенный в делах фараона Ка Ирас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи обнаружили в Китае 136 древних гробниц
Археологи нашли под Каиром гробницы с мумиями животных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017