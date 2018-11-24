В Египте ученые обнаружили гробницу XIII века до н.э.

В Египте ученые обнаружили гробницу, относящуюся к XIII веку до н.э. Захоронение, сделанное во времена фараонов XIX династии, нашли близ города Луксор на юге страны, сообщил в субботу, 24 ноября, ТАСС.

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что усыпальница, покрытая иероглифами и разноцветными фресками, принадлежала одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу по имени Фаорхатеп. В ней были найдены два саркофага с мумиями, а также другие артефакты времен фараонов, включая несколько свитков папирусов и свыше тысячи фаянсовых статуэток, символизирующих различные древнеегипетские божества.

Фараоны XIX династии правили в Древнем Египте в период с 1292 по 1186 год до н.э. Раскопки в данном месте велись с марта этого года специалистами, работающими под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта.

В начале октября археологи обнаружили под Каиром крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504–2347 гг. до н.э.). По предварительным данным, хозяином захоронения мог быть поверенный в делах фараона Ка Ирас.